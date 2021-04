Ce jour dans le journal l’Equipe, on apprend que le joueur polo­nais a adopté le régime végan comme un certain Djokovic. D’ailleurs ce chan­ge­ment a lieu récem­ment il y a trois ans. Cela lui permet de se sentir mieux et d’être physi­que­ment plus effi­cace : « En fait j’ai adopté ce régime plutôt sur recom­man­da­tion que par véri­table envie. Surtout que je n’ai­mais pas les légumes quand j’étais enfant. Mais je me sens bien, plus éner­gique, donc je continue » a expliqué le Polonais. Dans ce portrait le quoti­dien sportif explique aussi qu’Hubert frappe la balle en fermant les yeux. C’est en partie vrai, mais il ne fait cela que sur son service et non dans le jeu.