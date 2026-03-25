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Hurkacz et son coach de renom, c’est fini !

Par
Baptiste Mulatier
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Quelques jours après Iga Swiatek, c’est au tour de l’autre star du tennis polo­nais, Hubert Hurkacz, de se séparer de son entraîneur. 

Le joueur de 29 ans a offi­cia­lisé la fin de son parte­na­riat avec Nicolas Massu, cham­pion olym­pique en 2004 et ancien coach de Dominic Thiem. Leur colla­bo­ra­tion, entamée en 2024, aura duré un peu plus d’un an. 

« Je suis très recon­nais­sant envers Nico pour son dévoue­ment, son travail acharné et le temps qu’il m’a consacré pendant la période la plus diffi­cile de ma carrière. Nous avons décidé de tourner la page et de suivre chacun notre chemin. Merci encore pour tout ! », a confié l’actuel 75e mondial, qui reste sur une série de sept défaites consécutives.

Cette asso­cia­tion n’aura pas répondu aux attentes, en grande partie en raison de la bles­sure au genou de l’ex-6e mondial (un clas­se­ment qu’il occu­pait encore en 2024) qui l’a éloigné des courts pendant sept mois lors de la seconde moitié de la saison dernière.

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 13:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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