Quelques jours après Iga Swiatek, c’est au tour de l’autre star du tennis polonais, Hubert Hurkacz, de se séparer de son entraîneur.
Le joueur de 29 ans a officialisé la fin de son partenariat avec Nicolas Massu, champion olympique en 2004 et ancien coach de Dominic Thiem. Leur collaboration, entamée en 2024, aura duré un peu plus d’un an.
« Je suis très reconnaissant envers Nico pour son dévouement, son travail acharné et le temps qu’il m’a consacré pendant la période la plus difficile de ma carrière. Nous avons décidé de tourner la page et de suivre chacun notre chemin. Merci encore pour tout ! », a confié l’actuel 75e mondial, qui reste sur une série de sept défaites consécutives.
Cette association n’aura pas répondu aux attentes, en grande partie en raison de la blessure au genou de l’ex-6e mondial (un classement qu’il occupait encore en 2024) qui l’a éloigné des courts pendant sept mois lors de la seconde moitié de la saison dernière.
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 13:49