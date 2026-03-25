Quelques jours après Iga Swiatek, c’est au tour de l’autre star du tennis polo­nais, Hubert Hurkacz, de se séparer de son entraîneur.

Le joueur de 29 ans a offi­cia­lisé la fin de son parte­na­riat avec Nicolas Massu, cham­pion olym­pique en 2004 et ancien coach de Dominic Thiem. Leur colla­bo­ra­tion, entamée en 2024, aura duré un peu plus d’un an.

« Je suis très recon­nais­sant envers Nico pour son dévoue­ment, son travail acharné et le temps qu’il m’a consacré pendant la période la plus diffi­cile de ma carrière. Nous avons décidé de tourner la page et de suivre chacun notre chemin. Merci encore pour tout ! », a confié l’actuel 75e mondial, qui reste sur une série de sept défaites consécutives.

Cette asso­cia­tion n’aura pas répondu aux attentes, en grande partie en raison de la bles­sure au genou de l’ex-6e mondial (un clas­se­ment qu’il occu­pait encore en 2024) qui l’a éloigné des courts pendant sept mois lors de la seconde moitié de la saison dernière.