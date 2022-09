Hubert Hurkcaz est un joueur assez à part sur le circuit principal.

10e joueur mondial et faisant partie des valeurs sûres de la tournée, le Polonais est égale­ment un grand timide et un joueur profon­dé­ment gentil. Il n’y a qu’à voir son atti­tude avec ses adver­saires au filet lors­qu’il remporte un match. Hubert, c’est le genre de joueur presque désolé d’avoir gagné.

Et lorsque la Gazzetta dello Sport l’a contacté pour le faire réagir au fait qu’il restera comme le tout dernier joueur à avoir battu Roger Federer en compé­ti­tion, sur le mythique Centre Court de Wimbledon, en trois sets et de surcroît avec un brutal infligé 6–0 dans l’ul­time manche, le Polonais n’était pas loin de s’en­terrer vivant.

« Avoir été le dernier à battre Federer…. est une faute que j’es­père vous me pardon­nerez. Blague à part, jouer contre lui à Wimbledon, sur le Center Court plein, était incroyable. J’en ai encore des fris­sons… mais j’es­père qu’au cours de ma carrière, on ne se souviendra pas de moi unique­ment pour cela. À la fin, le score n’a pas d’im­por­tance, je me souviens du deuxième set comme très tendu. Puis le troi­sième s’est terminé comme ça, diffi­cile à digérer pour tous les fans. Mais on se souviendra de Federer pour ses exploits, pas pour ce 6–0. »