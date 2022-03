Attiré par le tennis grâce à Roger Federer dont il était un grand fan, Hubert Hurkacz a forcé­ment ressenti quelque chose de parti­cu­lier au moment de le battre assez large­ment il y a quelques mois sur le Centre Court du All England Lawn Tennis and Croquet Club. Dans une inter­view accordée à Essentially Sports, le 10e mondial est revenu sur cette victoire avant d’en­censer le Suisse, pour ses actions sur et en dehors du court.

« Gagner contre lui à Wimbledon, c’était déjà quelque chose de spécial. Alors le faire sur gazon, en quarts de finale d’un Grand Chelem, cela rendait la chose encore plus belle. C’est une personne telle­ment gentille et un grand guide, super détendu. Il est évidem­ment inspi­rant pour tout ce qu’il a accompli au cours de sa carrière et pour la personne qu’il est », a assuré le joueur polo­nais, avec on l’ima­gine, des étoiles dans les yeux.