Hubert Hurkacz n’est pas le plus connu de la nouvelle génération, mais il progresse petit à petit. Le Polonais, âgé de 23 ans et qui pointe au 29e rang mondial, s’est confié à Polsat Sport, une télévision polonaise. Un entretien où il se livre sur Roger Federer : « On dit que la plupart des joueurs professionnels sont fascinés par la personne de Roger Federer. Le Suisse ne met pas de murs, même si théoriquement il pourrait dire : « Je m’enferme. » Depuis mon premier grand tournoi, et plus tard aussi, j’ai pu lui parler en toute décontraction. C’est une personne très ouverte et modeste. C’est vraiment cool. »

Sur le terrain, le natif de Wroclaw n’a croisé la route du maestro bâlois qu’une seule fois et c’était en 2019 pour une défaite 6-4, 6-4 en quart de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.