Le vain­queur surprise du Masters 1000 de Miami, Hubert Hurkacz, le dit et le répète au cours de ses inter­views : il est un immense fan de Roger Federer. Et dans ces propos rapportés par Tennis Uptodate, le 16ème joueur mondial assure que le Big 3 sera sur le circuit encore un moment. A‑t‐il des infor­ma­tions ou est‐ce simple­ment un souhait ? La première option ravi­rait tout le monde…

« Roger Federer est mon idole. Je pense que j’ai vu son premier match quand j’avais huit ou neuf ans, peut‐être même un peu plus tôt. Je me souviens que j’ai apprécié son jeu depuis le tout début. Roger Federer est une légende du tennis. C’était amusant de jouer contre lui à un niveau élevé (Indian Wells 2019), mais ce serait encore plus amusant de le battre, a espéré le Polonais, avant de conti­nuer. J’étais un grand fan de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic quand j’étais plus jeune. J’ai suivi leurs perfor­mances et j’ai main­te­nant l’op­por­tu­nité de riva­liser avec eux. Je les regarde aussi lors des tour­nois et de leurs entraî­ne­ments. Je sais qu’ils ne mettront pas fin à leur carrière de sitôt. Parmi les jeunes joueurs de tennis, il y a beau­coup de garçons talen­tueux, et ils voudront être au sommet. Ce sera une longue et bonne bataille. »