Hubert Hurkacz affronte ce vendredi James Duckworth en quarts de finale du Rolex Paris Masters. Et l’équa­tion est simple. Si le Polonais l’emporte, il aura donc 3315 points contre 3115 ce matin et il ne pourra donc plus être rattrapé par Jannik Sinner (3015) ou encore par Cameron Norrie (2945).

Inutile de préciser qu’Hubert aura une sacrée pres­sion en rentrant sur le court central à 14h.

Demi‐finaliste à Wimbledon, vain­queur du Masters 1000 de Miami, du tournoi de Delray Beach et du Moselle Open, il mérite tout à fait sa place sur le tournoi des maîtres. Il ne reste plus qu’à l’ob­tenir en se quali­fiant pour le dernier carré face à un joueur austra­lien qui n’a abso­lu­ment rien à perdre…