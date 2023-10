.@HubertHurkacz and @DjokerNole have won 2 titles in 2023 after saving match point :

* @DjokerNole, Adelaide‑1

* Yibing Wu, Dallas

* #Hurkacz, Marseille

* @holgerrune2003, Munich

* @FTiafoe, Stuttgart

* @chris_eubanks96, Mallorca

* @DjokerNole, Cincinnati

* #Hurkacz, Shanghai