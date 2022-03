D’un naturel taiseux, Hubert Hurkacz s’est récem­ment exprimé chez nos confrères d’Essentially Sports sur la fin du Big 3 repré­senté par Federer, Nadal et Djokovic et sur la progres­sion de la nouvelle géné­ra­tion dont il fait encore partie. Et pour une fois, le Polonais se lâche un peu en esti­mant que le chan­ge­ment d’ère est fina­le­ment très proche.

« Le fait d’ac­quérir de l’ex­pé­rience en jouant sur le circuit, en se mesu­rant aux meilleurs, vous donne une confiance supplé­men­taire. Surtout quand on gagne contre eux. Cela vous donne une croyance et une confiance supplé­men­taires en vous. Daniil a pu battre Novak en finale de l’US Open. Je pense que le chan­ge­ment est juste au coin de la rue. Tous ceux qui sont proches du top 10 essaient d’amé­liorer leur jeu, ils travaillent très dur. Je pense que l’on se rapproche de matchs très serrés contre les meilleurs. Nous allons dans cette direction. »