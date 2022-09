Hyeon Chung is back !

Ancien 19e joueur mondial et demi‐finaliste surprise de l’Open d’Australie en 2018, le sud‐Coréen était de retour à la compé­ti­tion cette semaine chez lui, à Séoul, en double aux côtés de son compa­triote Soonwoo Kwon. Ils se sont d’ailleurs imposés pour leur entrée en lice.

En confé­rence de presse, Chung, absent depuis le deuxième tour des quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros 2020 en raison d’une lourde bles­sure au dos, a exprimé toute sa satis­fac­tion d’être enfin de retour sur le circuit.

« Il m’a fallu beau­coup de temps pour revenir sur les courts après la réédu­ca­tion, mais je me sens bien car je suis capable de revenir sur le terrain. Quel que soit le résultat, je ferai de mon mieux. Mon premier objectif est certai­ne­ment de ne pas me blesser, donc de rester en bonne santé. C’est ma première compé­ti­tion après deux ans, donc je ne veux pas me préci­piter, je ne veux pas pousser trop fort. »