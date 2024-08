Interviewé par nos confrères de Tennis Majors après la victoire de Novak Djokovic sur les Jeux Olympiques de Paris, l’an­cien numéro 1 mondial, après avoir chambré les fans du Serbe, a estimé que ce dernier faisait partie des trois meilleurs athlètes de tous les temps.

« Il ne fait aucun doute que Novak est le plus grand joueur de tennis de tous les temps, c’est sûr. On ne peut pas le mettre au même niveau que Michael Jordan… Je ne le pense pas, car j’ai grandi en idolâ­trant le plus grand athlète de tous les temps, c’est‐à‐dire Michael Jordan. Tout ce que je voulais, c’était le voir jouer en direct. Pour moi, il est toujours le numéro 1, mais Novak fait sans aucun doute partie des trois plus grands athlètes de tous les temps, sans aucun doute – tous les exploits, les records qu’il a battus, les titres qu’il a remportés… »