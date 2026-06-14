Bien que sèchement battu en demi‐finales de l’ATP 250 de Bois‐le‐Duc par Alex De Minaur (6−4, 6–0), Adrian Mannarino a quand même remporté trois matchs de suite sur le gazon néerlandais, ce qui lui était plus arrivé depuis le tournoi de Montpellier en février dernier.
Visiblement fan du joueur français et de son style inimitable, notre confrère espagnol, José Moron, lui a rendu un bel hommage, non sans une petite point d’humour.
Es imposible que no te guste Mannarino :— José Morón (@jmgmoron) June 13, 2026
-No tiene sponsor
-Solo tiene una camiseta para todo el año
-Solo tiene dos raquetas
-Es calvo
-No mira contra quien juega hasta que no va a salir a jugar contra él
-No gana en tierra desde 1998
-Cuando llega la hierba se transforma… https://t.co/eShzDHiA5a pic.twitter.com/Qowu2xeWPU
Il est impossible de ne pas aimer Mannarino :
- Il n’a pas de sponsor
- Il n’a qu’un seul maillot pour toute l’année
- Il n’a que deux raquettes
- Il est chauve
- Il ne regarde pas contre qui il joue avant de sortir sur le court pour l’affronter
- Il n’a pas gagné sur terre battue depuis 1998
- Quand arrive l’herbe, il se transforme
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 13:20