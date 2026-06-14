Bien que sèche­ment battu en demi‐finales de l’ATP 250 de Bois‐le‐Duc par Alex De Minaur (6−4, 6–0), Adrian Mannarino a quand même remporté trois matchs de suite sur le gazon néer­lan­dais, ce qui lui était plus arrivé depuis le tournoi de Montpellier en février dernier.

Visiblement fan du joueur fran­çais et de son style inimi­table, notre confrère espa­gnol, José Moron, lui a rendu un bel hommage, non sans une petite point d’humour.

Es impo­sible que no te guste Mannarino :



-No tiene sponsor

-Solo tiene una cami­seta para todo el año

-Solo tiene dos raquetas

-Es calvo

-No mira contra quien juega hasta que no va a salir a jugar contra él

-No gana en tierra desde 1998

-Cuando llega la hierba se trans­forma… https://t.co/eShzDHiA5a pic.twitter.com/Qowu2xeWPU — José Morón (@jmgmoron) June 13, 2026

Il est impos­sible de ne pas aimer Mannarino :

- Il n’a pas de sponsor

- Il n’a qu’un seul maillot pour toute l’année

- Il n’a que deux raquettes

- Il est chauve

- Il ne regarde pas contre qui il joue avant de sortir sur le court pour l’af­fronter

- Il n’a pas gagné sur terre battue depuis 1998

- Quand arrive l’herbe, il se transforme