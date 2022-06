Totalement trans­pa­rent sur les injec­tions qu’il a reçues pendant Roland‐Garros pour calmer sa douleur au pied gauche, causée par le syndrome de Muller‐Weiss dont il est atteint depuis 2005, Rafael Nadal a posé sans le vouloir un débat sur la table. Certains cyclistes ont par exemple critiqué ces méthodes. David Muller, scien­ti­fique de l’Agence natio­nale anti­do­page (NADA), fait le point dans des propos rapportés par Sportskeeda.

« Il est juste de dire que Nadal a un avan­tage sur ceux qui prennent mieux soin de leur corps et de leur santé. Mais il est égale­ment vrai que le sport de haut niveau n’est pas une ques­tion de santé, mais de perfor­mance. Le sport de haut niveau ne se pratique pas forcé­ment en bonne santé. On peut égale­ment affirmer que Nadal n’amé­liore pas ses perfor­mances parce qu’il ne va pas au‐delà de son poten­tiel naturel. Cependant, si Nadal ne peut s’en­traîner et jouer que dans la douleur et avec des anti­dou­leurs, son corps lui crie litté­ra­le­ment ‘stop’ ».