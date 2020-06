Si l’on fait le bilan, sur les 20 joueurs du classement ATP, ils sont très peu nombreux à ne pas avoir remis le « couvert ». Daniil Medvedev est donc l’un des seuls TOP10 qui n’a toujours pas rejouer dans des conditions de compétition.

Annoncé à l’UTS un temps, puis sur la tournée tricolore, le Russe n’a pas bougé une oreille pour le moment. Un peu comme en période de confinement où il a fait très peu d’interventions sur les réseaux sociaux.

Son coach que l’on connait bien et avec qui on est souvent en contact nous a confirmé qu’il devrait bientôt sortir du bois. Mais on ne sait pas quand et où ?

Maintenant que la reprise est connue, peut-être que cela va lui permettre de faire des choix car comme tous les autres top players, Daniil peut d’ores et déjà se fixer de vrais objectifs.