Alors que l’af­faire de dopage impli­quant Jannik Sinner sera jugée du 16 au 17 avril prochain par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), faisant suite à l’appel de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), le célèbre scien­ti­fique du sport, Ross Tucker, s’est exprimé à ce sujet dans le dernier épisode du podcast Indo Sport.

Et Tucker s’est d’abord fait l’avocat du diable avant d’ex­pli­quer que la version du numéro 1 mondial était plausible.

« Il est possible que Sinner ait utilisé le clos­tébol déli­bé­ré­ment, sachant qu’il se trouve dans la crème et que s’il est pris, il a une défense toute prête contre la conta­mi­na­tion parce qu’il y a eu une étude qui l’in­no­cente. Il est donc possible qu’il s’agisse simple­ment d’une façon très astu­cieuse de se doper, mais on ne peut pas le prouver. Il faut donc dire que le joueur est inno­cent. Peut‐être que le TAS explo­rera certains aspects que la déci­sion initiale n’a pas pris en compte. Pour sa défense, il a produit une étude réalisée par une univer­sité italienne sur ce sujet. Cette étude a exploré les diffé­rentes manières dont on peut être conta­miné. Ainsi, par exemple, le parti­ci­pant A utilise la crème au clos­tébol et serre la main d’une demi‐douzaine de personnes. Il s’agit donc d’un contact très court. Ils ont testé ces personnes au cours des 48 heures suivantes pour voir s’ils pouvaient le détecter et ils l’ont fait. Il y a donc eu accu­mu­la­tion. Il est possible de trans­férer le clos­tébol contenu dans une crème de massage d’une personne à l’autre. Il est donc en mesure d’éta­blir la source du test positif. »