Revenant sur la défaite de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale de Roland‐Garros dans les colonnes de La Stampa, Vincenzo Santopadre, ex‐100e mondial et coach de Matteo Berrettini, a estimé que son compa­triote restait malgré tout un cran au dessus de l’Espagnol d’un point de vue global.

« Sinner a payé cher les trois balles de match qu’il n’a pas su exploiter, ce retour de revers qu’il aurait peut‐être pu mieux frapper et le contre­coup du tie‐break perdu au quatrième set. Au total, ils ont frappé plus d’une centaine de coups gagnants et Jannik a même marqué un point de plus que Carlos, 193 à 192. Il faut recon­naître que sur terre battue, Alcaraz est meilleur, même si je reste convaincu que le plus fort dans l’en­semble est Jannik. Tournons‐nous main­te­nant vers Wimbledon, pour nous débar­rasser de ce « caillou » nommé Carlos. »