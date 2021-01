Depuis le début de la qua­ran­taine, Benoit Paire n’est pas très bien. Il l’a fait savoir à plu­sieurs reprises et récem­ment sur son compte Instagram et Twitter. Il aime­rait vrai­ment que tout cela s’ar­rête pour reve­nir à une vie nor­male. Il n’est bien sûr pas le seul dans ce cas mais c’est lui qui semble avoir le plus le mal du pays.

C’est pour cela que l’on est sur­pris quand on ana­lyse le pro­gramme que Benoit a choi­si pour les pro­chaines semaines de compétition.

En effet, avec l’Open Sud de Montpellier (Fin Février) et l’Open13 de Marseille (Début Mars), le tri­co­lore aurait pu conci­lier l’u­tile et l’a­gréable en étant chez « lui ».

Au final, Benoit a fait le choix inverse en s’ins­cri­vant à Cordoba et Buenois Aires. Visiblement le soleil de l’Argentine a été plus convain­cant que la fin de l’hi­ver en France. Il faut dire que jouer à l’ex­té­rieur sur terre est sur­ement plus agréable que faire hôtel – salle indoor…