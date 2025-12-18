Logiquement très intrigué par la fin de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, notre confère espagnol, José Moron, a estimé que la rupture n’était peut‐être pas irrémédiable.
Voy a decir una cosa que pienso y siento.— José Morón (@jmgmoron) December 18, 2025
Yo no descartaría que Ferrero volviese al equipo de Carlos Alcaraz.
Si nos paramos a pensar, la salida se produce por varios motivos, entre los que se encuentran :
-La relación con el padre ya era tensa desde hace un tiempo
-Carlitos… pic.twitter.com/xf3dX5gLGI
« Je vais dire ce que je pense et ce que je ressens. Je n’exclurais pas le retour de Ferrero dans l’équipe de Carlos Alcaraz. Si l’on y réfléchit bien, son départ s’explique par plusieurs raisons, parmi lesquelles :
-La relation avec le père était déjà tendue depuis un certain temps
-Carlitos voulait passer plus de temps à Murcie et moins à Villena
-Juanki voulait être plus strict et l’entourage voulait qu’Alcaraz soit un peu plus libre
-Des questions économiques/accords.
En réalité, ce sont des choses qui peuvent être résolues si Ferrero faisait un peu plus de concessions de son côté. La question de la relation avec le père et tout ça, c’est un peu plus délicat, mais rien qui ne puisse être discuté et résolu. »
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 19:09