Logiquement très intrigué par la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, notre confère espa­gnol, José Moron, a estimé que la rupture n’était peut‐être pas irrémédiable.

Voy a decir una cosa que pienso y siento.



Yo no descar­taría que Ferrero volviese al equipo de Carlos Alcaraz.



Si nos paramos a pensar, la salida se produce por varios motivos, entre los que se encuen­tran :



-La rela­ción con el padre ya era tensa desde hace un tiempo

— José Morón (@jmgmoron) December 18, 2025

« Je vais dire ce que je pense et ce que je ressens. Je n’ex­clu­rais pas le retour de Ferrero dans l’équipe de Carlos Alcaraz. Si l’on y réflé­chit bien, son départ s’ex­plique par plusieurs raisons, parmi lesquelles :

-La rela­tion avec le père était déjà tendue depuis un certain temps

-Carlitos voulait passer plus de temps à Murcie et moins à Villena

-Juanki voulait être plus strict et l’en­tou­rage voulait qu’Alcaraz soit un peu plus libre

-Des ques­tions économiques/accords.

En réalité, ce sont des choses qui peuvent être réso­lues si Ferrero faisait un peu plus de conces­sions de son côté. La ques­tion de la rela­tion avec le père et tout ça, c’est un peu plus délicat, mais rien qui ne puisse être discuté et résolu. »