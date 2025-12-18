AccueilATP"Il ne faut pas exclure un retour de Ferrero dans l'équipe de...
ATP

« Il ne faut pas exclure un retour de Ferrero dans l’équipe de Carlos Alcaraz. Si l’on y réflé­chit bien, son départ s’ex­plique par plusieurs raisons, et ce sont des choses qui peuvent être réso­lues », explique José Moron

Thomas S
Par Thomas S

Logiquement très intrigué par la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, notre confère espa­gnol, José Moron, a estimé que la rupture n’était peut‐être pas irrémédiable. 

« Je vais dire ce que je pense et ce que je ressens. Je n’ex­clu­rais pas le retour de Ferrero dans l’équipe de Carlos Alcaraz. Si l’on y réflé­chit bien, son départ s’ex­plique par plusieurs raisons, parmi lesquelles :
-La rela­tion avec le père était déjà tendue depuis un certain temps
-Carlitos voulait passer plus de temps à Murcie et moins à Villena
-Juanki voulait être plus strict et l’en­tou­rage voulait qu’Alcaraz soit un peu plus libre
-Des ques­tions économiques/accords.
En réalité, ce sont des choses qui peuvent être réso­lues si Ferrero faisait un peu plus de conces­sions de son côté. La ques­tion de la rela­tion avec le père et tout ça, c’est un peu plus délicat, mais rien qui ne puisse être discuté et résolu. »

Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 19:09

Alcaraz de retour à l'en­traî­ne­ment sans Ferrero mais en très bonne compagnie…

