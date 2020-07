Il y a 16 ans jour pour jour, le 20 juillet 2004, Novak Djokovic disputait son premier match dans un tableau final sur le circuit ATP. Cela s’est passé à Umag et le Serbe, numéro 368 mondial, s’était incliné au premier face à Filippo Volandri (7-6, 6-1). Il était alors âgé de 17 ans et 2 mois. La suite, on la connaît… Nole a depuis remporté 17 Grand Chelem et s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport.

