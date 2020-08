16. Il y a 16 ans jour pour jour, @RafaelNadal (N°71) remportait à Sopot son tout 1er titre.



🥊 1/16 | vs Hanescu N°88 | 6/4 6/4

🥊 1/8 | vs Di Pasquale N°272 | 6/2 6/4

🥊 1/4 | vs Squillari N°154 | 6/3 6/4

🥊 1/2 | vs Mantilla N°110 | 7/5 6/1

🥊 F | vs Acasuso N°105 | 6/3 6/4