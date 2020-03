Il y a 22 ans, Marcelo Rios allait entrer dans l’histoire. Avant la tournée nord-américaine, Pete Sampras, numéro 1 mondial de l’époque, n’avait qu’une petite marge d’avance sur ses poursuivants. Une dizaine de joueurs étaient en course pour s’emparer de la première place mondiale. C’était le cas de Marcelo Rios, septième, qui comptait alors 939 points de retard sur l’Américain. Finaliste à l’Open d’Australie, le Chilien arrivait en pleine forme et en confiance pour l’enchaînement Indian Wells-Miami.

En 20 jours, le natif de Santiago fait parler son talent et réalise un doublé Indian Wells-Miami que seuls trois joueurs américains avaient fait avant lui : Jim Courier (1991), Michael Chang (1992) et Pete Sampras (1994). Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006, 2017) et Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016) y sont parvenus depuis.

Moya : « C’est probablement le joueur le plus talentueux que j’ai jamais vu »

Pendant ce mois de mars, il signe des succès sur Petr Korda (2e de l’époque et son bourreau à Melbourne), Greg Rusedski (6e) en finale d’Indian Wells ou Goran Ivanisevic, Tim Henman et Andre Agassi en Floride. Numéro 1 mondial chez les juniors, Marcelo Rios atteignait ainsi le Graal chez les professionnels et devenait aussi le premier joueur sud-américain à être numéro 1 mondial puisque Guillermo Vilas n’avait été que numéro 2 avant lui. « Être le meilleur joueur du monde pour le Chili est quelque chose qui n’est pas normal. Je me sens très fier », avait alors expliqué le fantasque Marcelo Rios. Preuve de l’impact de son exploit, il sera ensuite reçu par le président chilien de l’époque Frei Ruiz-Tagle. « Nous n’avons pas beaucoup de sportifs au Chili, alors être numéro 1 au tennis était assez important », a récemment confié l’intéressé à l’ATP.

« C’était un joueur différent, expliquait Carlos Moya au site de l’ATP. On le voyait dès qu’il était sur le terrain. C’est probablement le joueur le plus talentueux que j’ai jamais vu. On prenait tellement de plaisir à le regarder. Il était excellent pour le tennis, il avait un style de jeu totalement différent.« Marcelo Rios a été numéro 1 mondial pendant six semaines mais pour beaucoup, il reste le seul numéro 1 mondial à ne pas avoir remporté un titre du Grand Chelem.