Récemment invité du podcast, The Unscripted Show, animé par l’an­cien joueur de rugby à XIII, Josh Mansour, Nick Kyrgios, après avoir évoqué sa rela­tion plus compli­quée avec Andy Murray, s’est égale­ment exprimé sur Jannik Sinner.

Et si l’Australien a stoppé ses multiples provo­ca­tions à l’en­contre de l’Italien concer­nant son affaire de dopage, il a quand même tenu à en remettre une petite couche.

« Je suis apprécié par beau­coup de joueurs dans les vestiaires, mais il y en a aussi que je ne supporte pas. C’est clai­re­ment le cas de Jannik Sinner. En ce moment, c’est assez tendu. Évidemment, après tout le scan­dale du dopage, son contrôle positif et tout le reste, il y a quelques personnes avec lesquelles je ne m’en­tends pas du tout. Il est le numéro un mondial (numéro deux, désor­mais) et il ne fait aucun doute que c’est un joueur incroyable qui va porter ce sport pendant les 10 à 15 prochaines années avec Carlos Alcaraz. Mais il est évident qu’ils le protègent dans une certaine mesure. Je veux dire que le PDG et toutes les personnes impor­tantes de l’ATP sont tous italiens. Et pour moi, toute cette histoire, c’est des conneries. »