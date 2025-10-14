Récemment invité du podcast, The Unscripted Show, animé par l’ancien joueur de rugby à XIII, Josh Mansour, Nick Kyrgios, après avoir évoqué sa relation plus compliquée avec Andy Murray, s’est également exprimé sur Jannik Sinner.
Et si l’Australien a stoppé ses multiples provocations à l’encontre de l’Italien concernant son affaire de dopage, il a quand même tenu à en remettre une petite couche.
« Je suis apprécié par beaucoup de joueurs dans les vestiaires, mais il y en a aussi que je ne supporte pas. C’est clairement le cas de Jannik Sinner. En ce moment, c’est assez tendu. Évidemment, après tout le scandale du dopage, son contrôle positif et tout le reste, il y a quelques personnes avec lesquelles je ne m’entends pas du tout. Il est le numéro un mondial (numéro deux, désormais) et il ne fait aucun doute que c’est un joueur incroyable qui va porter ce sport pendant les 10 à 15 prochaines années avec Carlos Alcaraz. Mais il est évident qu’ils le protègent dans une certaine mesure. Je veux dire que le PDG et toutes les personnes importantes de l’ATP sont tous italiens. Et pour moi, toute cette histoire, c’est des conneries. »
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 14:14