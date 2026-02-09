« Il avait des crampes, et norma­le­ment, on ne peut pas prendre de temps mort médical pour des crampes. Que puis‐je faire ? Je n’ai pas aimé ça, mais ce n’est pas ma déci­sion », décla­rait Alexander Zverev après sa défaite contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, alors qu’il menait 5–3 dans le cinquième set.

Et alors que le numéro 3 mondial avait même dénoncé pendant le match un trai­te­ment de faveur pour Alcaraz et Jannik Sinner, l’ancien 71e joueur mondial Claudio Pistolesi est revenu sur cette petite polé­mique lors d’une inter­view accordée à Fan Page.

« S’il est vrai que les crampes ne donnent pas droit à un temps mort médical, alors il y a eu infrac­tion. Et cela n’a rien à voir avec l’his­toire du toit, qui est une autre chose. Beaucoup disent : ‘Ils ont aussi fermé le toit pour Sinner quand il en avait besoin (lors­qu’il avait des crampes au troi­sième tour, ndlr)’. Mais cela ne peut être prouvé. Si, en revanche, il est vrai qu’Alcaraz avait des crampes et qu’on lui a massé les jambes, alors on entre dans une zone grise. Très grise. La demi‐finale entre Zverev et Alcaraz comporte donc encore des zones d’ombre à éclaircir. Mais, d’une manière ou d’une autre, Alcaraz est arrivé en finale, épuisé, mais tout de même moins fatigué que Djokovic. »