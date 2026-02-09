« Il avait des crampes, et normalement, on ne peut pas prendre de temps mort médical pour des crampes. Que puis‐je faire ? Je n’ai pas aimé ça, mais ce n’est pas ma décision », déclarait Alexander Zverev après sa défaite contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, alors qu’il menait 5–3 dans le cinquième set.
Et alors que le numéro 3 mondial avait même dénoncé pendant le match un traitement de faveur pour Alcaraz et Jannik Sinner, l’ancien 71e joueur mondial Claudio Pistolesi est revenu sur cette petite polémique lors d’une interview accordée à Fan Page.
« S’il est vrai que les crampes ne donnent pas droit à un temps mort médical, alors il y a eu infraction. Et cela n’a rien à voir avec l’histoire du toit, qui est une autre chose. Beaucoup disent : ‘Ils ont aussi fermé le toit pour Sinner quand il en avait besoin (lorsqu’il avait des crampes au troisième tour, ndlr)’. Mais cela ne peut être prouvé. Si, en revanche, il est vrai qu’Alcaraz avait des crampes et qu’on lui a massé les jambes, alors on entre dans une zone grise. Très grise. La demi‐finale entre Zverev et Alcaraz comporte donc encore des zones d’ombre à éclaircir. Mais, d’une manière ou d’une autre, Alcaraz est arrivé en finale, épuisé, mais tout de même moins fatigué que Djokovic. »
Publié le lundi 9 février 2026 à 09:52