C’est la grosse infor­ma­tion de ce mardi sur la planète tennis : Jannik Sinner ne rejouera pas à 2026 à cause d’une bles­sure au niveau de genou. Une petite bombe qui a une consé­quence directe : Alexander Zverev deviendra quoi qu’il arrive numéro 1 mondial d’ici quelques semaines.

Reste désor­mais à savoir de quoi souffre réel­le­ment l’Italien et s’il aura besoin d’une inter­ven­tion chirurgicale.

Et d’après les infor­ma­tion du direc­teur de Sky Sport Italia, Federico Ferri, ce n’est pas d’ac­tua­lité. Ce dernier en égale­ment profité pour mettre un nom sur le mal dont souffre le quin­tuple vain­queur en Grand Chelem.

Federico Ferri su @SkySport : “Sei giorni fa #Sinner era certo di rien­trare a Shanghai. Gli ultimi alle­na­menti erano andati bene, aveva provato a giocare con maggiore inten­sità. Gli stessi orga­niz­za­tori del torneo si aspet­ta­vano il rientro di Sinner. Durante un alle­na­mento ha però ancora sentito un fastidio. Questo è un infor­tunio subdolo, come tutte le tendi­no­patie è lento da guarire e può ripre­sen­tarsi ad inter­mit­tenza.Sinner ha una tendi­no­patia extra‐articolare. Sinner dopo il ripre­sen­tarsi del problema ha capito che la solu­zione migliore fosse quella della terapia conser­va­tiva e del riposo abbi­nato alla fisio­te­rapia.L’intervento chirur­gico non è mai stato consi­de­rato, nessun medico gli ha mai sugge­rito questa ipotesi” — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 6, 2026

« Il y a six jours, Sinner était certain de faire son retour à Shanghai. Ses derniers entraî­ne­ments s’étaient bien déroulés, il avait essayé de jouer avec plus d’intensité. Les orga­ni­sa­teurs du tournoi eux‐mêmes s’attendaient au retour de Sinner. Mais lors d’un entraî­ne­ment, il a de nouveau ressenti une gêne. Il s’agit d’une bles­sure insi­dieuse : comme toutes les tendi­no­pa­thies, elle met du temps à guérir et peut réap­pa­raître de manière inter­mit­tente. Sinner souffre d’une tendi­no­pa­thie extra‐articulaire. Après la réap­pa­ri­tion du problème, Sinner a compris que la meilleure solu­tion était un trai­te­ment conser­va­teur et du repos associé à de la kiné­si­thé­rapie. La chirurgie n’a jamais été envi­sagée, aucun médecin ne lui a jamais suggéré cette option. »