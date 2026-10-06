C’est la grosse information de ce mardi sur la planète tennis : Jannik Sinner ne rejouera pas à 2026 à cause d’une blessure au niveau de genou. Une petite bombe qui a une conséquence directe : Alexander Zverev deviendra quoi qu’il arrive numéro 1 mondial d’ici quelques semaines.
Reste désormais à savoir de quoi souffre réellement l’Italien et s’il aura besoin d’une intervention chirurgicale.
Et d’après les information du directeur de Sky Sport Italia, Federico Ferri, ce n’est pas d’actualité. Ce dernier en également profité pour mettre un nom sur le mal dont souffre le quintuple vainqueur en Grand Chelem.
Federico Ferri su @SkySport : “Sei giorni fa #Sinner era certo di rientrare a Shanghai. Gli ultimi allenamenti erano andati bene, aveva provato a giocare con maggiore intensità. Gli stessi organizzatori del torneo si aspettavano il rientro di Sinner. Durante un allenamento ha però ancora sentito un fastidio. Questo è un infortunio subdolo, come tutte le tendinopatie è lento da guarire e può ripresentarsi ad intermittenza.Sinner ha una tendinopatia extra‐articolare. Sinner dopo il ripresentarsi del problema ha capito che la soluzione migliore fosse quella della terapia conservativa e del riposo abbinato alla fisioterapia.L’intervento chirurgico non è mai stato considerato, nessun medico gli ha mai suggerito questa ipotesi”— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 6, 2026
« Il y a six jours, Sinner était certain de faire son retour à Shanghai. Ses derniers entraînements s’étaient bien déroulés, il avait essayé de jouer avec plus d’intensité. Les organisateurs du tournoi eux‐mêmes s’attendaient au retour de Sinner. Mais lors d’un entraînement, il a de nouveau ressenti une gêne. Il s’agit d’une blessure insidieuse : comme toutes les tendinopathies, elle met du temps à guérir et peut réapparaître de manière intermittente. Sinner souffre d’une tendinopathie extra‐articulaire. Après la réapparition du problème, Sinner a compris que la meilleure solution était un traitement conservateur et du repos associé à de la kinésithérapie. La chirurgie n’a jamais été envisagée, aucun médecin ne lui a jamais suggéré cette option. »
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 17:17