Accueil ATP

« Il y a six jours, Jannik Sinner était certain de faire son retour à Shanghai. Les orga­ni­sa­teurs du tournoi eux‐mêmes s’at­ten­daient à son retour. Mais lors d’un entraî­ne­ment… il a de nouveau ressenti une gêne », expliqué Federico Ferri

Par
Thomas S
-
1176

C’est la grosse infor­ma­tion de ce mardi sur la planète tennis : Jannik Sinner ne rejouera pas à 2026 à cause d’une bles­sure au niveau de genou. Une petite bombe qui a une consé­quence directe : Alexander Zverev deviendra quoi qu’il arrive numéro 1 mondial d’ici quelques semaines.

Reste désor­mais à savoir de quoi souffre réel­le­ment l’Italien et s’il aura besoin d’une inter­ven­tion chirurgicale. 

Et d’après les infor­ma­tion du direc­teur de Sky Sport Italia, Federico Ferri, ce n’est pas d’ac­tua­lité. Ce dernier en égale­ment profité pour mettre un nom sur le mal dont souffre le quin­tuple vain­queur en Grand Chelem. 

« Il y a six jours, Sinner était certain de faire son retour à Shanghai. Ses derniers entraî­ne­ments s’étaient bien déroulés, il avait essayé de jouer avec plus d’intensité. Les orga­ni­sa­teurs du tournoi eux‐mêmes s’attendaient au retour de Sinner. Mais lors d’un entraî­ne­ment, il a de nouveau ressenti une gêne. Il s’agit d’une bles­sure insi­dieuse : comme toutes les tendi­no­pa­thies, elle met du temps à guérir et peut réap­pa­raître de manière inter­mit­tente. Sinner souffre d’une tendi­no­pa­thie extra‐articulaire. Après la réap­pa­ri­tion du problème, Sinner a compris que la meilleure solu­tion était un trai­te­ment conser­va­teur et du repos associé à de la kiné­si­thé­rapie. La chirurgie n’a jamais été envi­sagée, aucun médecin ne lui a jamais suggéré cette option. »

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥