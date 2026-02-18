C’est sans aucun doute la grande annonce de ce mercredi 18 janvier 2026.
Alors que Goran Ivanisevic était présent dans la box d’Arthur Fils ce mercredi à l’occasion de sa victoire face à Quentin Halys en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha, le Français a confirmé par la suite sa nouvelle collaboration avec l’entraîneur croate pour la saison 2026.
Une entente intéressante et excitante pour l’actuel 30e mondial qui va bénéficier de l’immense expérience de Goran. Cependant, un doute persiste comme l’a parfaitement souligné notre confrère, José Moron.
La única duda que me surge de esta unión Ivanisevic‐Fils es si el francés tendrá el físico necesario para llevar a cabo todo lo que tendrá que hacer.— José Morón (@jmgmoron) February 18, 2026
La espalda siempre es una parte muy delicada.
« La seule question que je me pose à propos de cette association Ivanisevic‐Fils est de savoir si le Français aura le physique nécessaire pour accomplir tout ce qu’il aura à faire. Le dos est toujours une partie très délicate. »
Publié le mercredi 18 février 2026 à 18:18