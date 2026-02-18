AccueilATP"Il y a une question que je me pose à propos de...
« Il y a une ques­tion que je me pose à propos de cette asso­cia­tion entre Arthur Fils et Goran Ivanisevic »

C’est sans aucun doute la grande annonce de ce mercredi 18 janvier 2026.

Alors que Goran Ivanisevic était présent dans la box d’Arthur Fils ce mercredi à l’oc­ca­sion de sa victoire face à Quentin Halys en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha, le Français a confirmé par la suite sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec l’en­traî­neur croate pour la saison 2026.

Une entente inté­res­sante et exci­tante pour l’ac­tuel 30e mondial qui va béné­fi­cier de l’im­mense expé­rience de Goran. Cependant, un doute persiste comme l’a parfai­te­ment souligné notre confrère, José Moron. 

« La seule ques­tion que je me pose à propos de cette asso­cia­tion Ivanisevic‐Fils est de savoir si le Français aura le physique néces­saire pour accom­plir tout ce qu’il aura à faire. Le dos est toujours une partie très délicate. »

Publié le mercredi 18 février 2026 à 18:18

