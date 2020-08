At least 18 players inside USO main draw cutoff entered ATP clay Challengers in CZE and ITA on Aug 17-23.

Prague : Vesely, P2H, Kohli, Balasz, Fucsovics, Koepfer, Ruusuvuori, Martinez, Dzumhur

Todi : Delbonis, Mager, Travaglia, Seppi, Carballes, Caruso, Popyrin, P.Sousa, Cecchinato