Victime d’une énorme défaillance dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure en conservant son titre à Wimbledon.
Lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l’ancien numéro 1 mondial Ilie Nastase a insisté sur la force mentale de l’Italien.
« Il faudrait être dans sa tête pour comprendre ce qui s’est passé à Roland‐Garros. Mais sa carrière parle d’elle-même : lorsqu’il a connu des difficultés, il en est ressorti plus fort. En ce moment, c’est le meilleur, et je pense que par rapport aux autres, il possède une qualité qui le rend vraiment différent : une extraordinaire solidité mentale. Et puis je suis impressionné par ses progrès au service, c’est désormais un serveur phénoménal ».
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 13:11