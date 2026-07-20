Victime d’une énorme défaillance dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure en conser­vant son titre à Wimbledon.

Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, l’an­cien numéro 1 mondial Ilie Nastase a insisté sur la force mentale de l’Italien.

« Il faudrait être dans sa tête pour comprendre ce qui s’est passé à Roland‐Garros. Mais sa carrière parle d’elle-même : lorsqu’il a connu des diffi­cultés, il en est ressorti plus fort. En ce moment, c’est le meilleur, et je pense que par rapport aux autres, il possède une qualité qui le rend vrai­ment diffé­rent : une extra­or­di­naire soli­dité mentale. Et puis je suis impres­sionné par ses progrès au service, c’est désor­mais un serveur phénoménal ».