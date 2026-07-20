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Ilie Nastase sur Jannik Sinner : « Il faudrait être dans sa tête pour comprendre ce qui s’est passé à Roland‐Garros »

Par
Baptiste Mulatier
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Victime d’une énorme défaillance dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure en conser­vant son titre à Wimbledon. 

Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, l’an­cien numéro 1 mondial Ilie Nastase a insisté sur la force mentale de l’Italien. 

« Il faudrait être dans sa tête pour comprendre ce qui s’est passé à Roland‐Garros. Mais sa carrière parle d’elle-même : lorsqu’il a connu des diffi­cultés, il en est ressorti plus fort. En ce moment, c’est le meilleur, et je pense que par rapport aux autres, il possède une qualité qui le rend vrai­ment diffé­rent : une extra­or­di­naire soli­dité mentale. Et puis je suis impres­sionné par ses progrès au service, c’est désor­mais un serveur phénoménal ».

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 13:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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