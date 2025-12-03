Deux jours après la disparition de Nicola Pietrangeli, les hommages se succèdent. Après ceux de Rafael Nadal et de Fabio Fognini, c’est cette fois au tour d’un joueur plus proche de la génération de la légende du tennis italien, Ilie Nastase, de s’exprimer.
« C’était un gentleman et je l’aimais beaucoup parce qu’il était très ouvert, comme moi, comme Tiriac. Nous sommes devenus amis. Il n’y avait aucun problème, nous nous connaissions, nous allions dîner ensemble et, même si l’un perdait et l’autre gagnait, il n’y avait aucun problème. Je ne sais pas si cela existe encore aujourd’hui. », a déclaré le Roumain chez nos confrères d’Ubitennis.
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 18:50