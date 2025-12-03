AccueilATPIlie Nastase sur Nicola Pietrangeli, récemment décédé : "Nous allions dîner ensemble...
Ilie Nastase sur Nicola Pietrangeli, récem­ment décédé : « Nous allions dîner ensemble même si l’un perdait et l’autre gagnait, il n’y avait aucun problème. Je ne sais pas si cela existe encore aujourd’hui »

Par Thomas S

Deux jours après la dispa­ri­tion de Nicola Pietrangeli, les hommages se succèdent. Après ceux de Rafael Nadal et de Fabio Fognini, c’est cette fois au tour d’un joueur plus proche de la géné­ra­tion de la légende du tennis italien, Ilie Nastase, de s’exprimer. 

« C’était un gent­leman et je l’ai­mais beau­coup parce qu’il était très ouvert, comme moi, comme Tiriac. Nous sommes devenus amis. Il n’y avait aucun problème, nous nous connais­sions, nous allions dîner ensemble et, même si l’un perdait et l’autre gagnait, il n’y avait aucun problème. Je ne sais pas si cela existe encore aujourd’hui. », a déclaré le Roumain chez nos confrères d’Ubitennis.

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 18:50

