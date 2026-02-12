Selon les informations de L’Equipe, l’Espagnol Nikolas Sanchez Izquierdo (279e mondial au moment des faits) avait été menacé par téléphone avant son huitième de finale sur le Challenger de Rosario en Argentine, avec des messages de ce type : « Nous savons tout de toi et de ta famille », « Si ça ne se passe pas bien, je te promets que nous détruirons ta famille », « Ose désobéir et tu es fini ».
Face à la gravité de la situation, le joueur a été placé sous protection. Son match, disputé à huis clos sur décision de l’ITF, s’est soldé par une défaite en deux sets contre l’Argentin Valerio Aboian (526e mondial).
Lors d’une interview accordée à Punto de Break, Nikolas Sanchez Izquierdo, désormais 274e mondial, a raconté cette situation extrêmement traumatisante.
« Ils me disent qu’ils ont localisé ma famille, ils m’écrivent leurs noms complets, ceux de mes parents et de mon frère. Ils m’écrivent l’adresse exacte de ma famille : rue, immeuble, étage et porte. Ils m’invitent à perdre discrètement le match que je vais jouer, mais je ne dois surtout rien dire, sinon ma famille sera kidnappée et j’en subirai les graves conséquences. Comment ont‐ils obtenu mon numéro de téléphone ? Cela ne m’était jamais arrivé, c’est ce qui est inquiétant, qu’ils connaissent également mon numéro d’identité. Ils me disent que si je ne réponds pas à leurs demandes, je ne sortirai pas de là vivant. »
Un témoignage qui fait froid dans le dos…
Publié le jeudi 12 février 2026 à 13:29