Selon les infor­ma­tions de L’Equipe, l’Espagnol Nikolas Sanchez Izquierdo (279e mondial au moment des faits) avait été menacé par télé­phone avant son huitième de finale sur le Challenger de Rosario en Argentine, avec des messages de ce type : « Nous savons tout de toi et de ta famille », « Si ça ne se passe pas bien, je te promets que nous détrui­rons ta famille », « Ose déso­béir et tu es fini ».

Face à la gravité de la situa­tion, le joueur a été placé sous protec­tion. Son match, disputé à huis clos sur déci­sion de l’ITF, s’est soldé par une défaite en deux sets contre l’Argentin Valerio Aboian (526e mondial).

Lors d’une inter­view accordée à Punto de Break, Nikolas Sanchez Izquierdo, désor­mais 274e mondial, a raconté cette situa­tion extrê­me­ment traumatisante.

« Ils me disent qu’ils ont loca­lisé ma famille, ils m’écrivent leurs noms complets, ceux de mes parents et de mon frère. Ils m’écrivent l’adresse exacte de ma famille : rue, immeuble, étage et porte. Ils m’in­vitent à perdre discrè­te­ment le match que je vais jouer, mais je ne dois surtout rien dire, sinon ma famille sera kidnappée et j’en subirai les graves consé­quences. Comment ont‐ils obtenu mon numéro de télé­phone ? Cela ne m’était jamais arrivé, c’est ce qui est inquié­tant, qu’ils connaissent égale­ment mon numéro d’iden­tité. Ils me disent que si je ne réponds pas à leurs demandes, je ne sortirai pas de là vivant. »

Un témoi­gnage qui fait froid dans le dos…