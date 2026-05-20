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« Imaginez si Carlos Alcaraz ne peut plus jamais rejouer… Ou rejouer à son niveau. Ça commence à être carré­ment flip­pant », s’in­quiète Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà forfait à Madrid, Rome et Roland‐Garros, Carlos Alcaraz manquera égale­ment la saison sur gazon et donc Wimbledon (29 juin au 12 juillet). 

« Ma conva­les­cence se passe bien et je me sens beau­coup mieux, mais malheu­reu­se­ment, je ne suis pas encore prêt à reprendre la compé­ti­tion et je dois donc renoncer à la saison sur gazon », a écrit l’Espagnol, blessé au poignet. 

Une expli­ca­tion qui n’a pour­tant pas rassuré le jour­na­liste Benoît Maylin, visi­ble­ment très inquiet pour le septuple lauréate en Grand Chelem. 

« Ça commence à être carré­ment flip­pant. Pourvu qu’il puisse revenir. Non mais vous imaginez si Carlos ne peut plus jamais rejouer ! Ou rejouer à son niveau… Secousse sismique tennis­tique à te fendre la terre. »

Carlos Alcaraz vise sans doute Montréal pour son retour, début août. A suivre…

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 17:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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