Déjà forfait à Madrid, Rome et Roland‐Garros, Carlos Alcaraz manquera également la saison sur gazon et donc Wimbledon (29 juin au 12 juillet).
« Ma convalescence se passe bien et je me sens beaucoup mieux, mais malheureusement, je ne suis pas encore prêt à reprendre la compétition et je dois donc renoncer à la saison sur gazon », a écrit l’Espagnol, blessé au poignet.
Une explication qui n’a pourtant pas rassuré le journaliste Benoît Maylin, visiblement très inquiet pour le septuple lauréate en Grand Chelem.
« Ça commence à être carrément flippant. Pourvu qu’il puisse revenir. Non mais vous imaginez si Carlos ne peut plus jamais rejouer ! Ou rejouer à son niveau… Secousse sismique tennistique à te fendre la terre. »
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 19, 2026
Alcaraz est forfait pour Wimbledon.
Ça commence à être carrément flippant.
Pourvu qu’il puisse revenir.
Non mais vous imaginez si Carlos ne peut plus jamais rejouer !
Ou rejouer à son niveau…
Secousse sismique tennistique à te fendre la terre. pic.twitter.com/YyJl4Q7at2
Carlos Alcaraz vise sans doute Montréal pour son retour, début août. A suivre…
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 17:52