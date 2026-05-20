Déjà forfait à Madrid, Rome et Roland‐Garros, Carlos Alcaraz manquera égale­ment la saison sur gazon et donc Wimbledon (29 juin au 12 juillet).

« Ma conva­les­cence se passe bien et je me sens beau­coup mieux, mais malheu­reu­se­ment, je ne suis pas encore prêt à reprendre la compé­ti­tion et je dois donc renoncer à la saison sur gazon », a écrit l’Espagnol, blessé au poignet.

Une expli­ca­tion qui n’a pour­tant pas rassuré le jour­na­liste Benoît Maylin, visi­ble­ment très inquiet pour le septuple lauréate en Grand Chelem.

« Ça commence à être carré­ment flip­pant. Pourvu qu’il puisse revenir. Non mais vous imaginez si Carlos ne peut plus jamais rejouer ! Ou rejouer à son niveau… Secousse sismique tennis­tique à te fendre la terre. »

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



Alcaraz est forfait pour Wimbledon.



Ça commence à être carré­ment flip­pant.



Pourvu qu’il puisse revenir.



Non mais vous imaginez si Carlos ne peut plus jamais rejouer !

Ou rejouer à son niveau…



Secousse sismique tennis­tique à te fendre la terre. pic.twitter.com/YyJl4Q7at2 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 19, 2026

Carlos Alcaraz vise sans doute Montréal pour son retour, début août. A suivre…