Même si ça reste qu’une simple exhibition et que la motivation de Carlos Alcaraz n’était pas totalement au rendez‐vous, Jannik Sinner a néanmoins livré un match impressionnant ce samedi soir, en finale du Six Kings Slam, l’exhibition organisée en Arabie Saoudite.
Vainqueur 6–2, 6–4 en seulement 1h10 de jeu, l’Italien s’est notamment distingué grâce à une qualité de service presque indécente (seulement 8 points perdus sur 44). Une conséquence directe des progrès réalisés suite à sa défaite contre l’Espagnol, le mois dernier, en finale de l’US Open.
Pour rappel, l’actuel 2e mondial avait déclaré, quelques minutes seulement après son douloureux revers contre Alcaraz à New‐York, qu’il allait tout faire pour devenir un meilleur joueur. Et le protégé de Simone Vagnozzi et Darren Cahill est du genre à tenir parole.
« Je suis conscient que ce match n’est pas une finale de Grand Chelem ou quoi que ce soit de ce genre, mais nous avons travaillé très dur pour pouvoir jouer à ce niveau. J’ai montré un excellent tennis, j’ai très bien servi sur les points importants, j’ai très bien retourné, donc je retiens beaucoup d’aspects positifs. Tout cela fait partie d’un processus. Comme je l’ai dit, après l’US Open, nous avons passé chaque jour à essayer de déterminer ce que nous devions faire, sur quoi nous devions travailler. Mais surtout, c’est notre état d’esprit qui a fait la différence dans la façon dont nous avons abordé les entraînements et les matchs. Jouer à ce niveau, qui était très élevé selon moi et que j’ai maintenu tout au long du match, me rend très heureux », a déclaré Jannik Sinner en conférence de presse après son succès en Arabie saoudite.
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 19:49