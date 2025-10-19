Même si ça reste qu’une simple exhi­bi­tion et que la moti­va­tion de Carlos Alcaraz n’était pas tota­le­ment au rendez‐vous, Jannik Sinner a néan­moins livré un match impres­sion­nant ce samedi soir, en finale du Six Kings Slam, l’ex­hi­bi­tion orga­nisée en Arabie Saoudite.

Vainqueur 6–2, 6–4 en seule­ment 1h10 de jeu, l’Italien s’est notam­ment distingué grâce à une qualité de service presque indé­cente (seule­ment 8 points perdus sur 44). Une consé­quence directe des progrès réalisés suite à sa défaite contre l’Espagnol, le mois dernier, en finale de l’US Open.

Pour rappel, l’ac­tuel 2e mondial avait déclaré, quelques minutes seule­ment après son doulou­reux revers contre Alcaraz à New‐York, qu’il allait tout faire pour devenir un meilleur joueur. Et le protégé de Simone Vagnozzi et Darren Cahill est du genre à tenir parole.

« Je suis conscient que ce match n’est pas une finale de Grand Chelem ou quoi que ce soit de ce genre, mais nous avons travaillé très dur pour pouvoir jouer à ce niveau. J’ai montré un excellent tennis, j’ai très bien servi sur les points impor­tants, j’ai très bien retourné, donc je retiens beau­coup d’as­pects posi­tifs. Tout cela fait partie d’un processus. Comme je l’ai dit, après l’US Open, nous avons passé chaque jour à essayer de déter­miner ce que nous devions faire, sur quoi nous devions travailler. Mais surtout, c’est notre état d’es­prit qui a fait la diffé­rence dans la façon dont nous avons abordé les entraî­ne­ments et les matchs. Jouer à ce niveau, qui était très élevé selon moi et que j’ai main­tenu tout au long du match, me rend très heureux », a déclaré Jannik Sinner en confé­rence de presse après son succès en Arabie saoudite.