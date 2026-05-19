Vainqueur de ses 29 derniers matchs sur le circuit, Jannik Sinner a égale­ment remporté les six derniers Masters 1000 en ne concé­dant que trois petits sets.

Devenu le plus jeune joueur à gagner tous les tour­nois de cette caté­gorie, grâce à son sacre histo­rique à Rome, l’ac­tuel numéro 1 mondial a révélé l’un de ses plus grands « secrets » lors de son passage dans l’émission « Che Tempo Che Fa », dont les propos sont relayés par Ubitennis.

« J’essaie d’être plus lucide que mon adver­saire. C’est peut‐être le secret le plus impor­tant. Quand on est plus fatigué physi­que­ment et aussi menta­le­ment, on réflé­chit un peu plus. Par exemple, dimanche, je ressen­tais beau­coup de tension avant d’entrer sur le court parce que je savais ce qui était en jeu. Mais il faut surmonter certaines diffi­cultés pour faire un bon match. »