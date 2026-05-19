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Inarrêtable, Jannik Sinner dévoile son secret « le plus important » !

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur de ses 29 derniers matchs sur le circuit, Jannik Sinner a égale­ment remporté les six derniers Masters 1000 en ne concé­dant que trois petits sets. 

Devenu le plus jeune joueur à gagner tous les tour­nois de cette caté­gorie, grâce à son sacre histo­rique à Rome, l’ac­tuel numéro 1 mondial a révélé l’un de ses plus grands « secrets » lors de son passage dans l’émission « Che Tempo Che Fa », dont les propos sont relayés par Ubitennis.

« J’essaie d’être plus lucide que mon adver­saire. C’est peut‐être le secret le plus impor­tant. Quand on est plus fatigué physi­que­ment et aussi menta­le­ment, on réflé­chit un peu plus. Par exemple, dimanche, je ressen­tais beau­coup de tension avant d’entrer sur le court parce que je savais ce qui était en jeu. Mais il faut surmonter certaines diffi­cultés pour faire un bon match. »

Publié le mardi 19 mai 2026 à 08:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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