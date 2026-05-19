Vainqueur de ses 29 derniers matchs sur le circuit, Jannik Sinner a également remporté les six derniers Masters 1000 en ne concédant que trois petits sets.
Devenu le plus jeune joueur à gagner tous les tournois de cette catégorie, grâce à son sacre historique à Rome, l’actuel numéro 1 mondial a révélé l’un de ses plus grands « secrets » lors de son passage dans l’émission « Che Tempo Che Fa », dont les propos sont relayés par Ubitennis.
« J’essaie d’être plus lucide que mon adversaire. C’est peut‐être le secret le plus important. Quand on est plus fatigué physiquement et aussi mentalement, on réfléchit un peu plus. Par exemple, dimanche, je ressentais beaucoup de tension avant d’entrer sur le court parce que je savais ce qui était en jeu. Mais il faut surmonter certaines difficultés pour faire un bon match. »
Publié le mardi 19 mai 2026 à 08:56