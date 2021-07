C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et c’est désor­mais offi­ciel, le Masters 1000 d’Indian Wells aura lieu sur huit jours (au lieu de dix) du 10 au 17 octobre 2021. Annulé en 2020 à cause de la pandémie et reporté en mars dernier, le « cinquième Grand Chelem » aura donc lieu en fin de tournée asia­tique, la semaine juste après le Masters 1000 de Shanghai (du 3 au 10 octobre).

Par ailleurs, les ATP 500 de Pékin et Tokyo et l’ATP 250 de Marrakech ont été annulés. « L’ATP continue de surveiller l’im­pact du Covid‐19 dans l’éva­lua­tion du calen­drier provi­soire du quatrième trimestre afin d’as­surer un flux de joueurs opti­misé et d’of­frir autant d’op­por­tu­nités de jeu que possible. D’autres mises à jour du calen­drier seront commu­ni­quées en temps voulu », a conclu l’ATP dans son communiqué.

Pour décou­vrir le nouveau calen­drier de l’ATP, rendez‐vous ici.