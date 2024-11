Jannik Sinner réalise une saison 2024 tout simple­ment exceptionnelle.

Tombeur d’Alex de Minaur (9e mondial) pour la neuvième fois en autant de confron­ta­tions, l’Italien a permis à son pays de retrouver la finale de Coupe Davis pour la deuxième année consé­cu­tive, tout en décro­chant sa 18e victoire face à un top 10 cette année.

Seuls trois jours avaient atteint un tel total sur une saison depuis 1990 : Novak Djokovic (6 fois), Roger Federer (2 fois) et Rafael Nadal (1 fois).

Players who have been able to score 18+ Top 10 wins in a single year since 1990



• 🇷🇸 Novak Djokovic

(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)



• 🇨🇭 Roger Federer

(2004, 2006)



• 🇪🇸 Rafael Nadal

(2013)



• 🇮🇹 Jannik Sinner

