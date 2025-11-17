Toujours déterminé à disputer cette semaine les phases finales de la Coupe Davis à Bologne avec l’Espagne, Carlos Alcaraz doit passer une IRM cet après‐midi « afin d’écarter toute blessure grave à l’ischio-jambier droit », rapporte El Partidazo de COPE.
Massé et strappé à la cuisse droite durant sa finale perdue face à Jannik Sinner au Masters, le numéro 1 mondial a assuré en conférence de presse qu’il n’avait pas modifié sa stratégie en raison de cette gêne physique.
🚨 @agarciamuniz , en el #TertulionPartidazo, sobre la situación física de Carlos Alcaraz— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 16, 2025
🇪🇸 « Él quiere jugar la Copa Davis »
💪 « Mañana se hará una resonancia para confirmar todo, pero la sensación es de tranquilidad »
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/hEgObTpnbb
À suivre.
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 15:57