Toujours déter­miné à disputer cette semaine les phases finales de la Coupe Davis à Bologne avec l’Espagne, Carlos Alcaraz doit passer une IRM cet après‐midi « afin d’écarter toute bles­sure grave à l’ischio-jambier droit », rapporte El Partidazo de COPE.

Massé et strappé à la cuisse droite durant sa finale perdue face à Jannik Sinner au Masters, le numéro 1 mondial a assuré en confé­rence de presse qu’il n’avait pas modifié sa stra­tégie en raison de cette gêne physique.

🚨 @agarciamuniz , en el #TertulionPartidazo, sobre la situa­ción física de Carlos Alcaraz



🇪🇸 « Él quiere jugar la Copa Davis »



💪 « Mañana se hará una reso­nancia para confirmar todo, pero la sensa­ción es de tran­qui­lidad »



À suivre.