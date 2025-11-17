AccueilATPInquiétude autour d'Alcaraz après sa défaite contre Sinner
Inquiétude autour d’Alcaraz après sa défaite contre Sinner

Toujours déter­miné à disputer cette semaine les phases finales de la Coupe Davis à Bologne avec l’Espagne, Carlos Alcaraz doit passer une IRM cet après‐midi « afin d’écarter toute bles­sure grave à l’ischio-jambier droit », rapporte El Partidazo de COPE.

Massé et strappé à la cuisse droite durant sa finale perdue face à Jannik Sinner au Masters, le numéro 1 mondial a assuré en confé­rence de presse qu’il n’avait pas modifié sa stra­tégie en raison de cette gêne physique.

À suivre.

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 15:57

