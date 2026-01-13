Deux jours après sa défaite en finale de l’ATP 250 de Hong‐Kong face à Alexander Bublik au cours de laquelle il avait ressenti une douleur au niveau du bras droit, Lorenzo Musetti a connu une nouvelle alerte physique ce mardi après un set exhi­bi­tion disputé et perdu, 7–6(7), face à Alexander Zverev.

Si le nouveau 5e joueur mondial n’a pas tenu à en dire davan­tage, cela n’au­gure rien de bon à six jours du début de l’édi­tion 2026 de l’Open d’Australie.

#Musetti si ritira dopo un set dell’e­si­bi­zione contro Alexander Zverev



« Speravo la gior­nata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno. Mi sarebbe piaciuto conti­nuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match ».#AO2026 pic.twitter.com/oo8Z6PfYx2 — SpazioTennis (@SpazioTennis) January 13, 2026

« J’espérais que la journée se passe­rait mieux, mais ce n’est pas mon jour. J’aurais aimé conti­nuer, mais j’au­rais pris trop de risques en vue des vrais matchs », a simple­ment déclaré l’Italien auprès de nos confrères de Spazio.