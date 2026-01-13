Deux jours après sa défaite en finale de l’ATP 250 de Hong‐Kong face à Alexander Bublik au cours de laquelle il avait ressenti une douleur au niveau du bras droit, Lorenzo Musetti a connu une nouvelle alerte physique ce mardi après un set exhibition disputé et perdu, 7–6(7), face à Alexander Zverev.
Si le nouveau 5e joueur mondial n’a pas tenu à en dire davantage, cela n’augure rien de bon à six jours du début de l’édition 2026 de l’Open d’Australie.
#Musetti si ritira dopo un set dell’esibizione contro Alexander Zverev— SpazioTennis (@SpazioTennis) January 13, 2026
« Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno. Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match ».#AO2026 pic.twitter.com/oo8Z6PfYx2
« J’espérais que la journée se passerait mieux, mais ce n’est pas mon jour. J’aurais aimé continuer, mais j’aurais pris trop de risques en vue des vrais matchs », a simplement déclaré l’Italien auprès de nos confrères de Spazio.
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 14:14