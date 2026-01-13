AccueilATPInquiétude pour Musetti à six jours de l'Open d'Australie : "Ce n'est...
Inquiétude pour Musetti à six jours de l’Open d’Australie : « Ce n’est pas mon jour »

Deux jours après sa défaite en finale de l’ATP 250 de Hong‐Kong face à Alexander Bublik au cours de laquelle il avait ressenti une douleur au niveau du bras droit, Lorenzo Musetti a connu une nouvelle alerte physique ce mardi après un set exhi­bi­tion disputé et perdu, 7–6(7), face à Alexander Zverev.

Si le nouveau 5e joueur mondial n’a pas tenu à en dire davan­tage, cela n’au­gure rien de bon à six jours du début de l’édi­tion 2026 de l’Open d’Australie. 

« J’espérais que la journée se passe­rait mieux, mais ce n’est pas mon jour. J’aurais aimé conti­nuer, mais j’au­rais pris trop de risques en vue des vrais matchs », a simple­ment déclaré l’Italien auprès de nos confrères de Spazio.

Publié le mardi 13 janvier 2026 à 14:14

