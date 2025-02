Alors que la plupart des joueurs ont exprimé un avis négatif à propos de la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner après un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage, Stefanos Tsitsipas a décidé de rester très prudent.

En effet, le joueur grec a expliqué que la situa­tion était un peu trop « délicate ».

@steftsitsipas in an inter­view with BBtennis channel spoke about the disqua­li­fi­ca­tion of Jannik Sinner.



What do you think about Sinner’s 3‑month suspen­sion ?



Stefanos Tsitsipas :

I really can’t judge him or say anything about him because I really don’t know what happened 👇 pic.twitter.com/oL6QKcNWE1