Tim Van Rijthoven, c’est sans aucun doute la belle histoire de ce début de saison sur gazon.

205e mondial avant de remporter son tout premier tournoi ATP la semaine dernière à Bois‐le‐Duc, tournoi sur lequel il a glané son premier match sur le circuit prin­cipal tout en s’of­frant les neuvièmes et deuxièmes mondiaux en demie et en finale, le Néerlandais ne touche plus terre après avoir appris, ce mardi, qu’il était invité dans le grand tableau de Wimbledon. Le premier Grand Chelem de sa carrière.

Une juste récom­pense pour celui qui a explosé son plafond de verre en seule­ment quelques jours. Le nouveau 106e joueur mondial est telle­ment sur un nuage qu’il aime­rait bien défier Novak Djokovic dès le premier tour dans un peu moins de deux semaines. « Je vais jouer le premier Grand Chelem de ma carrière. C’est quelque chose de fantas­tique, d’in­croyable. Vraiment, c’est indes­crip­tible. Enfant, je rêvais d’être ici et main­te­nant je vais le réaliser. Surtout main­te­nant qu’il n’y a plus de points en jeu, ce serait formi­dable de jouer Novak Djokovic au premier tour. »