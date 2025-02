Ce mardi, le journal L’Équipe a publié une lettre envoyée par Ion Tiriac suite à l’ac­cord conclu par Jannik Sinner avec l’Agence Mondiale Antidopage. Il a écrit noir sur blanc ce qu’il nous avait révélé notam­ment concer­nant le cas de Serena Williams.

« Le jour où l’AMA a accepté la première soi‐disant excep­tion »AUT » pour qu’un athlète prenne des substances de la liste noire, c’est à ce moment‐là que la tricherie a été complè­te­ment léga­lisée. Il y a des milliers d’ath­lètes, et proba­ble­ment des centaines dans mon sport, le tennis, qui ont jusqu’à 14 ou 15 excep­tions et qui ne sont toujours pas déclarés posi­tifs. C’est tromper le sport, se tromper soi‐même, tromper les autres concur­rents et tromper le public. Le jeu est truqué, mes amis, et truqué en profondeur. »

Concernant le cas de Serena, Ion nous avait confié que la joueuse améri­caine avait eu droit à quelques « dérogations »…