Connu pour son légen­daire franc‐parler, l’an­cien 55e joueur mondial et actuel direc­teur du tournoi de Genève, Ion Tiriac, a donné un bel entre­tien à nos confrères de Clay Tennis dans lequel il est natu­rel­le­ment revenu sur le 14e sacre de Rafael Nadal à Roland‐Garros et sa posi­tion dans la hiérar­chie par rapport à ses rivaux Djokovic et Federer.

« Rafael Nadal est le meilleur de tous. Novak Djokovic et Roger Federer ne sont pas au même niveau. Pour moi, c’est un gars, une personne. Je ne peux pas seule­ment consi­dérer les Grands Chelems, comment il frappe tel ou tel coup. L’être humain qu’est Nadal… Et, en plus, vous ne verrez jamais, ni dans votre vie ni dans celle de vos enfants, quel­qu’un gagner 14 fois un tournoi du Grand Chelem. Ou 15. Parce qu’il va essayer l’année prochaine, c’est sûr. »