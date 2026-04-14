Connu pour son franc parler et ses idées nova­trices, Ion Tiriac, ancien 55e joueur mondial et direc­teur du tournoi de Madrid était de passage dans l’émis­sion « La Politica nel Pallone » sur la Rai, une célèbre radio italienne.

Notamment inter­rogé sur Jannik Sinner, récent lauréat du Masters 1000 de Monte‐Carlo face à Carlos Alcaraz, le Roumain a fait part de ses grandes attentes et ambi­tions vis‐à‐vis du cham­pion transalpin.

« Sur le plan écono­mique, Sinner vaut au moins 100 millions d’euros par an, soit plus du double d’un foot­bal­leur. Je pense qu’il a la possi­bi­lité de réaliser le Grand Chelem calen­daire. Le dernier à l’avoir fait, c’était Rod Laver il y a cinquante ans, mais il est temps que quel­qu’un y parvienne à nouveau. Espérons que ce soit Jannik. Il peut faci­le­ment dépasser les 20. Ce dont il a besoin, c’est simple­ment de quelqu’un qui l’aide à plani­fier son calen­drier. Quel tournoi du Grand Chelem peut‐il remporter plusieurs fois ? À mon avis, Wimbledon. Il peut viser à battre le record de huit titres de Roger Federer. »