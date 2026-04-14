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Ion Tiriac s’en­flamme pour Jannik Sinner : « Il peut viser le record de Roger Federer à Wimbledon »

Par
Thomas S
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Connu pour son franc parler et ses idées nova­trices, Ion Tiriac, ancien 55e joueur mondial et direc­teur du tournoi de Madrid était de passage dans l’émis­sion « La Politica nel Pallone » sur la Rai, une célèbre radio italienne.

Notamment inter­rogé sur Jannik Sinner, récent lauréat du Masters 1000 de Monte‐Carlo face à Carlos Alcaraz, le Roumain a fait part de ses grandes attentes et ambi­tions vis‐à‐vis du cham­pion transalpin. 

« Sur le plan écono­mique, Sinner vaut au moins 100 millions d’euros par an, soit plus du double d’un foot­bal­leur. Je pense qu’il a la possi­bi­lité de réaliser le Grand Chelem calen­daire. Le dernier à l’avoir fait, c’était Rod Laver il y a cinquante ans, mais il est temps que quel­qu’un y parvienne à nouveau. Espérons que ce soit Jannik. Il peut faci­le­ment dépasser les 20. Ce dont il a besoin, c’est simple­ment de quelqu’un qui l’aide à plani­fier son calen­drier. Quel tournoi du Grand Chelem peut‐il remporter plusieurs fois ? À mon avis, Wimbledon. Il peut viser à battre le record de huit titres de Roger Federer. »

Publié le mardi 14 avril 2026 à 19:28

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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