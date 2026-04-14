Connu pour son franc parler et ses idées novatrices, Ion Tiriac, ancien 55e joueur mondial et directeur du tournoi de Madrid était de passage dans l’émission « La Politica nel Pallone » sur la Rai, une célèbre radio italienne.
Notamment interrogé sur Jannik Sinner, récent lauréat du Masters 1000 de Monte‐Carlo face à Carlos Alcaraz, le Roumain a fait part de ses grandes attentes et ambitions vis‐à‐vis du champion transalpin.
« Sur le plan économique, Sinner vaut au moins 100 millions d’euros par an, soit plus du double d’un footballeur. Je pense qu’il a la possibilité de réaliser le Grand Chelem calendaire. Le dernier à l’avoir fait, c’était Rod Laver il y a cinquante ans, mais il est temps que quelqu’un y parvienne à nouveau. Espérons que ce soit Jannik. Il peut facilement dépasser les 20. Ce dont il a besoin, c’est simplement de quelqu’un qui l’aide à planifier son calendrier. Quel tournoi du Grand Chelem peut‐il remporter plusieurs fois ? À mon avis, Wimbledon. Il peut viser à battre le record de huit titres de Roger Federer. »
Publié le mardi 14 avril 2026 à 19:28