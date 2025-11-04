Très discrète dans les médias, Irina Zvereva, mère d’Alexander Zverev, a récem­ment tenu à prendre la parole pour évoquer la maladie de son fils, diabé­tique de type 1 depuis l’âge de 4 ans.

Un témoi­gnage impor­tant destiné à tous les parents devant faire face à cette situa­tion parfois très compliquée.

Alexander Zverev’s mother about her pers­pec­tive on raising a child with diabetes :



« I am Irina Zvereva, Alexander Zverev’s mother. I actually always call him Sascha. Living with type 1 diabetes is like balan­cing a balloon in the air. Sascha was very young when he got diabetes,… https://t.co/yfUHnfCInF — ilyza1002 (@ilyza1002) November 4, 2025

« Je suis Irina Zvereva, la mère d’Alexander Zverev. En réalité, je l’appelle toujours Sascha. Vivre avec un diabète de type 1, c’est comme faire flotter un ballon en l’air. Sascha était très jeune quand il a été diag­nos­tiqué diabé­tique, à l’âge de 4 ans. Je dirais que, à l’époque, il était très, très diffi­cile de contrôler sa glycémie. Et main­te­nant, bien sûr, c’est beau­coup plus facile, mais notre famille a toujours été soli­daire. Nous étions avec lui jour et nuit. Les premières années, nous nous levions toutes les nuits. Sa glycémie était véri­fiée toutes les 3 heures. Et bien sûr, mon mari m’aidait. Nous nous relayions, une nuit lui, une nuit moi. Cette maladie a fait grandir Sascha très vite, parce qu’il fallait travailler avec tant de chiffres, pendant que tous les autres enfants jouaient. J’aimerais dire à tous les parents, grands‐parents, à tous ceux qui soutiennent les enfants : cette maladie peut faire peur, mais il ne faut pas avoir peur, avec le diabète, ils peuvent accom­plir n’importe quoi. »