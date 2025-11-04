Très discrète dans les médias, Irina Zvereva, mère d’Alexander Zverev, a récemment tenu à prendre la parole pour évoquer la maladie de son fils, diabétique de type 1 depuis l’âge de 4 ans.
Un témoignage important destiné à tous les parents devant faire face à cette situation parfois très compliquée.
Alexander Zverev’s mother about her perspective on raising a child with diabetes :— ilyza1002 (@ilyza1002) November 4, 2025
« I am Irina Zvereva, Alexander Zverev’s mother. I actually always call him Sascha. Living with type 1 diabetes is like balancing a balloon in the air. Sascha was very young when he got diabetes,… https://t.co/yfUHnfCInF
« Je suis Irina Zvereva, la mère d’Alexander Zverev. En réalité, je l’appelle toujours Sascha. Vivre avec un diabète de type 1, c’est comme faire flotter un ballon en l’air. Sascha était très jeune quand il a été diagnostiqué diabétique, à l’âge de 4 ans. Je dirais que, à l’époque, il était très, très difficile de contrôler sa glycémie. Et maintenant, bien sûr, c’est beaucoup plus facile, mais notre famille a toujours été solidaire. Nous étions avec lui jour et nuit. Les premières années, nous nous levions toutes les nuits. Sa glycémie était vérifiée toutes les 3 heures. Et bien sûr, mon mari m’aidait. Nous nous relayions, une nuit lui, une nuit moi. Cette maladie a fait grandir Sascha très vite, parce qu’il fallait travailler avec tant de chiffres, pendant que tous les autres enfants jouaient. J’aimerais dire à tous les parents, grands‐parents, à tous ceux qui soutiennent les enfants : cette maladie peut faire peur, mais il ne faut pas avoir peur, avec le diabète, ils peuvent accomplir n’importe quoi. »
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 18:08