À 36 ans, John Isner est toujours là. Il a prouvé qu’il était toujours capable de réaliser de jolis coups cette saison, même sur terre battue. Son quart de finale à Madrid et son 3e tour à Roland‐Garros le prouvent. Avant la tournée améri­caine, « Big John » a donné une confé­rence où il y a évoqué la retraite. Jusqu’à quand jouera‐t‐il ?

« Eh bien, peut‐être pas jusqu’à 42 ans et je ne le veux peut‐être pas, mais la bonne chose est que physi­que­ment je me sens très bien et en bonne santé. J’ai passé beau­coup de temps à essayer de rester en bonne santé et comme Ivo (Karlovic) le sait, lorsque vous avez un gros service, cela vous préserve. J’espère que c’est le cas pour moi, je ne veux pas prendre ma retraite de si tôt. J’ai encore faim de jouer », a clamé John Isner.