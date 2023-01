Juste avant sa défaite contre Grégoire Barrère au 1er tour de l’ATP 250 d’Auckland, John Isner s’est confié à l’ATP. Toujours dans le top 50 (42e) à 37 ans, l’Américain s’est donné un dernier défi pour sa fin de de sa carrière.

« J’adorerais obtenir 500 victoires. Je ne me suis jamais fixé d’ob­jec­tifs de perfor­mance. J’ai toujours eu pour devise de travailler dur, de me concen­trer sur moi‐même et de ne pas regarder derrière. Mais j’ado­re­rais atteindre les 500 victoires. Je pense que ce serait une étape impor­tante pour moi. C’est quelque chose que je n’au­rais jamais pu m’ima­giner faire en un million d’an­nées lorsque je suis devenu profes­sionnel à 22 ans. »

Le géant compte pour le moment 480 victoires. Avec 20 succès de plus, il rejoin­drait un cercle composé notam­ment de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray, Richard Gasquet, Stan Wawrinka, Marin Cilic ou encore Gaël Monfils.