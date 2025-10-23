Daniil a entamé forcé­ment une « nouvelle carrière » en sortant Gilles Cervara du « game » et on faisant confiance à d’autres personnes. Sa moti­va­tion semble être montée d’un cran et le Russe ne se ménage pas.

Vainqueur à Almaty, il a brisé une mauvaise dyna­mique puisque cela faisait très long­temps qu’il n’avait pas gagné un titre.

Mais ce regain de forme ne rassure pas John Isner. Selon le géant améri­cain, il n’y a pas d’issue possible concer­nant Daniil.

« J’espère me tromper et qu’il puisse jouer un tennis fantas­tique à 34 ans. Daniil maîtrise parfai­te­ment son art, son jeu sur le court. Mais à mon avis, il n’a pas vrai­ment l’ar­senal néces­saire pour changer comme réussir un smash, ou encore se ruéer sur un retour sur un deuxième service puis réaliser une volée déci­sive. Il n’a pas les meilleures volées du monde et n’aime pas venir au filet, donc il est très bon dans ce qu’il fait, renvoyant le service à 3 mètres derrière la ligne de fond mais cela s’ar­rête là. Il a aussi beau­coup de kilo­mètres au comp­teur. C’est un gars maigre. Il pour­rait être sujet à une dépres­sion. J’espère me tromper complè­te­ment, j’adore Daniil et c’est un joueur incroyable. Mais je ne pense pas qu’il puisse changer de style de jeu »