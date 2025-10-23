Daniil a entamé forcément une « nouvelle carrière » en sortant Gilles Cervara du « game » et on faisant confiance à d’autres personnes. Sa motivation semble être montée d’un cran et le Russe ne se ménage pas.
Vainqueur à Almaty, il a brisé une mauvaise dynamique puisque cela faisait très longtemps qu’il n’avait pas gagné un titre.
Mais ce regain de forme ne rassure pas John Isner. Selon le géant américain, il n’y a pas d’issue possible concernant Daniil.
« J’espère me tromper et qu’il puisse jouer un tennis fantastique à 34 ans. Daniil maîtrise parfaitement son art, son jeu sur le court. Mais à mon avis, il n’a pas vraiment l’arsenal nécessaire pour changer comme réussir un smash, ou encore se ruéer sur un retour sur un deuxième service puis réaliser une volée décisive. Il n’a pas les meilleures volées du monde et n’aime pas venir au filet, donc il est très bon dans ce qu’il fait, renvoyant le service à 3 mètres derrière la ligne de fond mais cela s’arrête là. Il a aussi beaucoup de kilomètres au compteur. C’est un gars maigre. Il pourrait être sujet à une dépression. J’espère me tromper complètement, j’adore Daniil et c’est un joueur incroyable. Mais je ne pense pas qu’il puisse changer de style de jeu »
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 10:20