John Isner n’a plus joué depuis son retrait de l’US Open, au deuxième tour face à Holger Rune, 26ème mondial. Le géant, consi­déré comme l’un des meilleurs serveurs de tous les temps, s’est exprimé au micro du Baseline Intelligent Podcast au sujet du Big 3 et notam­ment en évoquant toutes les rencontres qu’il avait pu jouer face à eux.

L’Américain de 37 ans, a notam­ment été ques­tionné sur l’ad­ver­saire le plus coriace entre Federer, Nadal et Djokovic. Il a rapi­de­ment répondu que seul le Serbe était capable de le rendre tota­le­ment inef­fi­cace notam­ment sur sa mise en jeu.

« C’est proba­ble­ment Djokovic. Même si j’ai joué Nadal sur terre battue. Mais je dirais que c’est Novak, surtout quand il prend mon service debout sur la ligne de fond de court et qu’il anti­cipe tout simple­ment où il va à chaque fois. Il m’est arrivé de me sentir impuis­sant sur le court plusieurs fois face à lui. Je n’avais aucune chance et je n’étais même pas capable de tenir mon service », à confié John Isner.