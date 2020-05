Denis Istomin a donné un entretien à nos confrères d’Ubi Tennis pour revenir notamment sur les propos de Dominic Thiem. Le joueur ouzbek fait preuve d’un peu d’ironie et pointe l’idée que ce type de débats devrait rester en famille : « Je n’ai pas joué à Futures depuis un certain temps, mais de toute façon chacun a droit à sa propre opinion ! Certes, il y a des joueurs qui ne sont pas toujours à 100 % engagés, cela tout le monde le sait. De même, de d’autres joueurs travaillent très dur mais n’ont pas assez d’argent pour se déplacer et jouer dans ces tournois. Peut-être que ces joueurs n’ont même pas la possibilité d’être accompagnés par un entraîneur, étant donné que le prize money en Futures n’a pas beaucoup augmenté au cours des vingt dernières années. Je ne peux pas dire que je suis entièrement d’accord ou en désaccord avec cette déclaration. Les deux points de vue ont du sens. La seule chose que je n’aimais pas beaucoup, c’est que la déclaration de Dominic était publique – il aurait dû en discuter avec l’ATP ou avec les joueurs au préalable ».