Légende vivante du tennis, Ivan Lendl s’est exprimé sur le podcast de Craig Shapiro Tennis sur les jeunes joueurs du circuit ATP. Et sans surprise, le natif d’Ostrava en République Tchèque a une préférence pour le Grec Stefanos Tsitsipas, même si Denis Shapovalov n’est pas très loin dans sa hiérarchie.

» Tsitsipas joue correctement au tennis et il est sans aucun doute mon préféré de tous les jeunes qui se démarquent sur le circuit. Je le placerais devant Shapovalov, j’aime aussi beaucoup son tennis. Dès que ces deux joueurs gagneront en expérience et cesseront de se tromper dans les moments les plus importants des matchs, ce seront des joueurs très difficiles à battre « .

Et on peut le croire sur parole.