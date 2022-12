Véritable légende vivante du tennis avec ses 94 titres en carrière, l’ac­tuel entraî­neur d’Andy Murray, Ivan Lendl, est revenu dans le dernier podcast de Craig Shapiro sur l’as­cen­sion folle de Carlos Alcaraz. Et visi­ble­ment, Lendl apprécié tout parti­cu­liè­re­ment le numéro un mondial.

« Alcaraz est très bon et il va conti­nuer à s’amé­liorer pendant un certain temps. Je ne le sais pas. Je ne regarde pas les choses de cette façon. Je sais que Carlos Alcaraz est très bien coaché. Il a une super équipe autour de lui. Ces gars‐là sont très, très bons dans ce qu’ils font, les Espagnols. Et Juan Carlos Ferrero est fantas­tique et ils lui enseignent bien, ils lui enseignent les bonnes choses, ils lui enseignent tous les proto­coles. C’est un jeune homme extrê­me­ment poli. Il est génial. Les Espagnols font quelque chose de très bien. Les Français le font aussi. Ils retiennent leurs anciens pros et les intègrent dans les programmes. »