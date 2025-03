Dans le dernier épisode du podcast de l’Open d’Australie, « The Sit‐Down », le dernier coach de la carrière de Roger Federer, Ivan Ljubicic, a partagé un regret et évoqué l’état d’es­prit de la légende suisse.

« Aujourd’hui encore, je regrette qu’a­près cette célé­bra­tion sur la place prin­ci­pale à Zagreb (suite à la victoire de la Croatie en Coupe Davis 2005, ndlr), nous ne soyons pas allés manger ensemble en tant qu’é­quipe. Juste après, je rentre chez moi, je vais voir ma famille et nous ne nous retrou­vons jamais en tant qu’é­quipe. C’est quelque chose que je regrette un peu. Avec le recul, si je peux donner un conseil aux gens, et Roger me l’a appris plus que n’im­porte qui d’autre : célé­brez vos victoires. Célébrez‐les. Même les défaites en finale, avec le temps, mérites d’être célé­brées. C’est quelque chose que je ne faisais pas assez quand j’étais joueur. »